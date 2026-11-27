Уральские производители готовы поделиться с белорусскими промышленниками опытом роботизации предприятий. 27 ноября в Челябинске показали комплексные решения для ускоренной модернизации промышленности.

Местная река Миасс делит Челябинск надвое: одна половина города относится к Уралу, другая - к Западной Сибири. Всемирную известность Челябинск получил после падения крупного метеорита, об этом помнят до сих пор. Это привлекает сюда туристов, но бизнесу (и белорусскому тоже), конечно, больше интересен промышленный потенциал региона.

Минск и Челябинск делают ставку как раз на развитие промышленной кооперации, тем самым решая стратегическую для стран задачу - замещая импортный товар на продукцию своих производителей, в итоге повышая производственные компетенции, технологичность разных отраслей экономики - импортонезависимость.

27 ноября белорусский посол в России вместе с российскими коллегами приехал на одно из крупных челябинских предприятий - это группа компаний "ЛД", производитель трубопроводной арматуры.

Для понимания: это критически важная продукция для газопроводов, тепло- и водоснабжения, промышленности в целом.

Группа компаний "ЛД" - крупнейший производитель в России стальных шаровых кранов. Там, где высокие нагрузки, агрессивная среда, тяжелая промышленность, без такой продукции не обойтись.

Они смогли отказаться от европейских аналогов на ключевых объектах энергетики и строительства, тем самым снизили зависимость от импорта и валютных колебаний.

В чем белорусский интерес? Это стабильные поставки и обслуживание без срывов и задержек. В Фаниполе есть филиал челябинского завода.

Дмитрий Левин, исполнительный директор группы компаний "ЛД" (Россия):

"Качество перестало уступать европейскому. Цена была от 1,5 до 2 раз ниже. Что касается латунной трубопроводной арматуры, то долго идеалом был итальянский кран. Здесь мы добились такого же качества, практически не уступающего, и цена на российский кран практически как в Китае. Так как мы находимся здесь, в России и Республике Беларусь, то нам намного проще выполнять гарантийные и сервисные обязательства, чем сейчас иностранным компаниям. Это тоже гигантский плюс для нашего потребителя".

"Европейский рынок от нас ушел и пришлось заниматься импортозамещением, с чем мы, я считаю, успешно справились. Мы абсолютно закрываем всю свою потребность, потребность рынков, и даже можем уже какие-то комплектующие, в том числе редуктор, так как это свой продукт, предлагать и другим клиентам", - отметил руководитель продаж группы компаний "ЛД" Андрей Ковган (Россия).

На белорусском рынке российский производитель присутствует давно, активнее - в постсанкционное время. Действуют по принципу: делать свое - значит, не отдать союзный рынок загранице. По отдельным позициям они закрывают до четверти белорусских потребностей.

Это лишь один из примеров, как Беларусь и Россия (а в данном случае Минск и Челябинск) могут и работают на укрепление союзной экономики.

Какие еще проекты объединяют две страны? Уже 28 ноября стороны обсудят это в правительстве.

Вечером белорусы приглашают челябинцев увидеть уникальный проект концерт-реквием "Каждый третий", посвященный всем жертвам и героям Великой Отечественной. Об этом "Первый информационный" расскажет со сцены одного из крупнейших концертных залов города.