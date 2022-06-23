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Союзные парламентарии: Все средства должны работать на противодействие санкционной политике Запада
Союзные парламентарии встретились в Минске. В белорусской столице прошла сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России! На повестке - актуальные направления работы парламентов по противодействию внешним вызовам и угрозам. Это касается в первую очередь санкционного давления.
Главный тренд в экономике уже был обозначен - это импортозамещение. Союзная промышленность без комплектующих не останется. Более того, замещение собственными производствами станет выгодным делом и для Минска, и для Москвы. Ну а как же обычные граждане? Они не должны чувствовать на себе никаких ограничений. В том числе и об этом говорили союзные парламентарии. Антон Малюта знает подробности (видео).
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