Создана крупнейшая в мире зона свободной торговли

В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония. В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины. Суммарное население этих стран, на которые приходится 30 % мировой экономики, - более 2 миллиардов человек. К слову, это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно.