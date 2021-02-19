Создание госкорпорации сельхозмашиностроения: изучение вопроса на производственных площадках

Активно обсуждается сейчас и вопрос о создании госкорпорации сельхозмашиностроения. Он поднимался и на Всебелорусском народном собрании, а также прописан в основных положениях программы развития на пятилетку. Правительство детально изучает вопрос непосредственно на производственных площадках.



Сегодня эта тема звучала и на Бобруйскагромаше во время рабочей поездки премьер-министра в регион. Все подробности - у Светланы Лукьянюк.



Косилки, прессподборщики и техника для заготовки и раздачи кормов. Все эти механизмы собирают здесь, на Бобруйскагромаше. Да, есть свой покупатель и не только в стране. Но на экспортных рынках конкуренция усиливается. Чтоб не потерять их, обновляют линейку товаров. Новинок становится больше. Если в 2019 году это было 10 процентов, то в прошлом - 16. По госпрограмме развития машиностроения обновляют и оборудование.



Большая модернизация



Несколько лет назад казалось - из убытков не выбраться. Но господдержка дала положительные результаты. За два года выручка практически утроилась. У холдинга 6 предприятий. Впереди - новый инвестпроект на 5 лет. Стоимость - 20 миллионов рублей. На модернизацию, которая уже идет. После ее завершения рассчитывают увеличить на треть объемы производства.



