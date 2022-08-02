Спасатели Могилевской области помогают в уборке урожая

Спасатели Могилевской области вышли в помощь аграриям региона в уборке нового урожая. Как рассказали БелТА в Могилевском областном управлении МЧС, спасатели отвечают не только за пожарную безопасность на полях и в зернохранилищах, но и принимают участие в непосредственной уборке и сохранении нового урожая.

"Наши сотрудники составляют или дополняют экипажи зерноуборочной техники, работают водителями, операторами зерноочистки, слесарями по ремонту автомобилей. В этом году почти 30 спасателей региона подключились к жатве", - отметили в областном ведомстве.



Так, в Быховском районе на страду вышли 6 сотрудников РОЧС. Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста д. Следюки Валерий Гапеев уже не первый год работает помощником комбайнера в ОАО "Воронино". И для спасателя это уже седьмая уборочная кампания.



"Идеальной погоды для земледельцев практически не бывает. И не только во время жатвы - небесная канцелярия может закапризничать и когда идет посевная, и когда заготавливаем корма. За техникой тоже нужен глаз да глаз. Даже самый современный комбайн - это все равно машина, которая требует ухода и досмотра. И во время жатвы каждый раз перед выходом в поле надо вокруг комбайна покрутиться", - отметил Валерий Гапеев.



Помогают спасатели в уборке урожая и в Дрибинском районе. Здесь на полях предприятия ОАО "Знамя труда" уже шестой год трудится командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Сергей Панасенко. Как отметил спасатель, больших сложностей в работе на уборке нет: машины надежные, коллектив хороший и отзывчивый.



Еще один сотрудник МЧС сержант внутренней службы, пожарный ПАСЧ-2 Могилевского ГОЧС Дмитрий Асташов до 2021 года работал слесарем сельскохозяйственного производственного кооператива "Добосно-Агро" и машинистом ОАО "Добоснянское". Именно поэтому в период уборки урожая спасатель в свободное от работы время помогает в ремонте техники в ОАО "Добоснянское".

