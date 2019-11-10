Спектр возможностей для тех, кто начинает свое дело. Командировка по регионам страны

Беларуси после распада Советского Союза досталось уникальное промышленное наследство, распрощаться с которым в 90-е годы советовали многие. Мол, зачем нам столько предприятий-гигантов, куда девать продукцию. К счастью, почти все сохранили, пусть некоторые из фабрик и заводов и испытывают проблемы, с ними очевидно нужно что-то делать. В пример нам ставят соседнюю Прибалтику и Польшу, где экономику двигает малый бизнес, при этом, правда, умалчивается сумма дотаций, которую эти страны получали и получают из казны США и Евросоюза. Например, в действующем семилетнем бюджете Евросоюза на 2014-2020 годы для Польши предусмотрено 105,8 миллиарда евро помощи. Так можно и заводы закрывать.



Нам же в большинстве своем приходится рассчитывать на себя, о таких подарках мы даже мечтать не можем, хотя все больший вклад в общую экономическую копилку страны вносит малый и средний бизнес. Сегодня особое внимание уделяется открытию новых производств в небольших населенных пунктах. Кстати, региональная повестка станет одной из главных на предстоящей Всемирной неделе предпринимательства.



Она стартует в середине ноября. Беларусь присоединится к этой глобальной инициативе уже в девятый раз. И впервые на один день эпицентр деловых событий переместится из Минска в Брест. Так подчеркнут важность стимулирования частной инициативы за пределами столицы.



К слову, с начала года количество субъектов малого и среднего бизнеса в Беларуси выросло на 12 тысяч. И многие из них воспользовались разного рода поддержкой, будь то бесплатные курсы или кредиты с льготной процентной ставкой.



Какие проекты могут рассчитывать на финансирование в первую очередь? И как планируют переформатировать помощь малому и среднему бизнесу? Наш корреспондент Антон Малюта в командировке по регионам страны изучил широкий спектр возможностей для тех, кто только начинает свое дело.





Кредитные условия для регионов изначально привлекательнее, чем для столицы

Щучинский район. Претендент на лидерство по альтернативным источникам энергии не только в Гродненской области, но и, пожалуй, во всей стране. Только от солнца в ясный день работает каждая вторая розетка в окрестностях. А начиналось все с частной инициативы. Такая электростанция - проект недешевый. И все же он окупился быстрее, чем предполагали изначально, в том числе благодаря господдержке.

Чтобы выйти на новые мощности, нужна модернизация процесса упаковки. Воплотят планы в жизнь с помощью Банка развития. Как экопроизводство предприятие может рассчитывать на выгодную процентную ставку. Есть и еще один фактор - трудоустройство людей с ограниченными возможностями. В штате их половина.

Кроме того, кредитные условия для регионов изначально привлекательнее, чем для столицы.

Льготный кредитный продукт с процентами вдвое ниже ставки рефинансирования запустят специально для Оршанского района и юго-востока Могилевской области. Их развитие сегодня находится на особом контроле. Подтягивать отстающих по деловой активности власти будут в том числе с помощью создания бизнес-инкубаторов. И здесь примером может быть не столица и даже не областной центр.

Чем больше субъектов предпринимательства - тем весомее и вклад в экономику всего района

Вот уж у кого утро точно начинается не с кофе, а со свежего хлеба, который делают сами. Рабочий день у 12 сотрудников пекарни начинается задолго до рассвета, ведь к открытию местного магазина весь товар должен быть на полках.

История пекарни, как и всех 24 резидентов бизнес-инкубатора, началась с ремонта здания, обучения сотрудников и консультаций по бизнес-планированию. С такой поддержкой начинать свое дело на селе гораздо проще. Сегодня возможности инкубатора позволяют расширить производство экопродукции. В Комарово хотят открыть еще и сыроварню. Идея давно витает в чистом деревенском воздухе. Подходящее помещение - бесхозное и опустевшее с начала 2000-х - приглянулось уже давно, но говорить о скором воплощении амбициозных планов в жизни пока не приходится.

Директор Эдуард Войтехович говорит, что местные власти не всегда понимают, что делают с бизнес-инкубатором одно общее дело. Чем больше таких субъектов предпринимательства, тем весомее и вклад в экономику всего района. Важно и создание рабочих мест. Ведь люди сами заинтересованы в развитии своей деревни. Но порой желание разбивается о недопонимание местных властей. Хотя сегодня такой отрицательный пример, скорее, исключение.

Пересмотрят и систему поддержки предпринимателей