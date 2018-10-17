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Специалисты миссии МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования Беларуси на чрезвычайные ситуации на АЭС

К тому же ряд практик, которыми пользуются Белорусские спасатели, будет внедряться в других странах.

Сегодня миссия международных экспертов в нашей стране завершилась. В ходе мониторинга делегация посетила практические маневры спасателей и оценила наши возможности. Некоторые рекомендации будут опубликованы в отчете МАГАТЭ.

Во время встречи нашу страну зарегистрировали в сети оказания помощи МАГАТЭ. Основная цель организации - международное сотрудничество в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций. В эту структуру входит 31 страна, включая Россию, Китай, Японию, США, Францию и Украину.

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