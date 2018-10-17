Специалисты миссии МАГАТЭ отметили высокий уровень готовности реагирования Беларуси на чрезвычайные ситуации на АЭС

К тому же ряд практик, которыми пользуются Белорусские спасатели, будет внедряться в других странах.

Сегодня миссия международных экспертов в нашей стране завершилась. В ходе мониторинга делегация посетила практические маневры спасателей и оценила наши возможности. Некоторые рекомендации будут опубликованы в отчете МАГАТЭ.