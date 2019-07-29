Переменчивый климат все же усложняет работу аграриев в полях. Последние несколько лет зерновые и зернобобовые культуры страдают из-за длительных засушливых периодов. Недостаток влаги иногда значительно влияет на урожайность. Специалисты Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию разработали новую концепцию ведения растениеводства.

Согласно ей, необходимо постепенно изменять структуру посевных площадей и отдавать предпочтение озимым и более засухоустойчивым культурам, таким как рожь и просо. На селекционном производстве центра по земледелию НАН Беларуси ведется работа над новыми культурами, которые в условиях изменения климата должны занять свое место на полях и демонстрировать хорошие показатели урожайности и устойчивости.