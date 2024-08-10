Специальный репортаж "Беларусь - Зимбабве: женская сила" смотрите 11 августа на "Беларусь 1"

Общность взглядов на развитие, будущее для народов, процветание и диалог на равных. Беларусь протягивает Зимбабве руку помощи с технологиями, знаниями, людьми с отрытым сердцем. Африканская республика и континент в целом легко могут стать драйверами мировой экономики. И в Зимбабве знают - в Беларуси у них друзья!

За короткий срок с момента знакомства лидеровотношения государств набрали хороший темп! И сотрудничество уже измеряется десятками направлений!



В продвижении инициатив в гуманитарной сфере, экономике, медицине ярко прослеживается и женская рука. По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация. Как изменилось за эти дни их восприятие Африки? С чем вернулись на Родину? Смотрите в специальном репортаже в это воскресенье.