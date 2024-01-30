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Спецпроект АТН "Даешь стране": холдинг "Амкодор" - крупное международное объединение с вековой историей

Это предприятие бережет свое прошлое, гордится настоящим и уверенно смотрит в будущее. Его история началась практически 100 лет назад - с ввода в эксплуатацию фабрики по изготовлению детских игрушек.

Время шло, создавались новые производства, расширялась номенклатура продукции, но одно оставалось неизменным: качество, за которое никогда не стыдно. И вот сегодня это уже крупное международное объединение, которое внедряет инновации и постоянно подстраивается под меняющиеся реалии рынка. А его название среди ведущих белорусских брендов.

Холдинг "Амкодор" в специальном проекте Агентства теленовостей "Даешь стране" (видео).

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