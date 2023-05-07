Спецрепортаж АТН "Самара-городОК": точка на мировой карте, где любят и ценят белорусский продукт

Точек на мировой карте, где любят и ценят белорусский продукт и качество, становится больше. Вот и на улицы Самары готовится выйти белорусский электробус (этап тестовых перевозок пройден на отлично). Уже сейчас по городу на Волге колесят наши троллейбусы и грузовики. А совсем скоро сотрудничество выйдет на новый - космический уровень.