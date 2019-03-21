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Список резидентов СЭЗ "Минск" с начала года пополнили три компании
Это предприятия в области машиностроения, металлургии, выпуска гидравлических узлов и агрегатов. В промзоне "Шабаны" строят серию новых производственных объектов. До конца года создадут 350 рабочих мест. Индустриальный кластер осваивает и новые территории.
Подробнее - Наталья Кузьмицкая. Здесь выращивают ценные слитки и камни в промышленных масштабах, в год перерабатывают до полутонны чистого золота. Почти за 5 лет работы в качестве резидента свободной экономической зоны из небольшого предприятия эта компания переросла в крупный завод по производству ювелирных изделий.
Дизайнерское бюро создает до 4 коллекций в год
Увеличился спрос не только со стороны отечественного потребителя, дистрибьюторская сеть активно расширяется за счет новых торговых точек, которые открываются в странах СНГ и Евросоюза. Специалисты в этом цеху чем-то похожи на ювелиров. Однако всю деликатную работу за них выполняет умная техника, между тем технологи внимательно следят за всем производственным процессом. На предприятии изготавливают высокоточные системы учета энергоресурсов.
В прошлом году список резидентов технопарка пополнился 14 новыми компаниями
От интеллектуальных систем для жилищно-коммунального хозяйства до производства медицинских аппаратов и инновационных систем в машиностроении - ежегодно промышленный потенциал столицы усиливается. В прошлом году список резидентов технопарка пополнился 14 новыми компаниями, с начала этого года присоединились уже три. Свои площади индустриальный кластер расширяет за счет новых участков в Молодечно, Жодино и прежде всего в Фаниполе, где уже сейчас успешно работают несколько инновационных производств.
Сегодня резиденты СЭЗ "Минск" - 114 компаний
В том числе с зарубежным капиталом. Они поставляют свою продукцию в 89 стран мира. Общий объем экспорта в прошлом году превысил миллиард долларов.