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Список резидентов СЭЗ "Минск" с начала года пополнили 3 компании

Это предприятия в области машиностроения, металлургии, выпуска гидравлических узлов и агрегатов. В промзоне "Шабаны" уже строят серию новых производственных объектов. До конца года создадут 350 рабочих мест. Индустриальный кластер осваивает и новые территории. Одно из перспективных направлений - СЭЗ "Фаниполь".

Продукция СЭЗ "Минск" сегодня поставляется в 89 стран. Общий объем экспорта резидентов в прошлом году превысил миллиард долларов.

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