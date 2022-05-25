Список товаров для импортозамещения опубликован в Беларуси

Своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции - такая задача стоит перед белорусскими производителями. По итогам нынешнего года, анализируют в Минэкономики, наши предприятия могут выпустить новой продукции на 25 млрд долларов. Ведомство на днях опубликовало список товаров для импортозамещения. Этот перечень - надежный ориентир для понимания, какая продукция будет востребована в ближайшее время на внутреннем рынке.



Так, например, в легкой промышленности государство готово поддержать производства по выпуску пряжи и хлопчатобумажных тканей. В деревообработке требуется импортозамещать мебель. Возможностей много по выпуску автокомпонентов и лакокрасочных материалов. В этой нише достойную конкуренцию импортным товарам составляет продукция лидской "Лакокраски". Завод активно включился в программу импортозамещения.



И ряд товарных позиций уже практически готов к производству в промышленном масштабе.



Вероника Бута продолжит тему. Это предприятие незамеченным точно не останется ни по внешнему виду, ни по своему продукту, который хорошо знаком в полусотне стран мира. Мы в Лиде.Без преувеличения это национальный производитель лакокрасочных материалов с самой глубокой в республике степенью переработки. Цветовую гамму не счесть - число близится к бесконечности. Но акцент здесь не только на яркости краски, но и на качестве. Максимальный контрольна каждом этапе производства.







Здесь, в лаборатории (а на предприятии она не одна), на качество проверяют фталевый ангидрид. Если убрать все сложные химические термины, это важный ингредиент для производства смол, из которых дальше мы получим те самые лаки и краску. И не только. Это необходимое вещество для пластмасс, резины и даже лекарств.



В Беларусифталевый ангидрид производят только в Лиде.



С составом здесь экспериментируют постоянно. А как еще создать инновационный продукт? А он сейчас нужен как никогда - свой, отечественный. Вместе с учеными, предприятиями и министерствами разработали план на несколько лет вперед. 65 % таких важных для промышленности импортных позиций по линии лакокрасочных материалов готово закрыть именно лидское предприятие. Для сравнения: сейчас это примерно 25 %. Главный заказчик - Минпром.



В помощь тем, кто готов занять освободившиеся ниши, Минэкономики подготовило практически навигатор по импортозамещению. В список товаров, востребованных на нашем рынке, включено более 2 700 позиций. Ведомство готово их производство поддержать льготными кредитами, что очень актуально, глядя на нынешние процентные ставки.



По итогам годапредприятия Беларуси должны выпустить новой продукции на 25 млрд долларов - таков план Минэкономики. Мобилизованы все.





Контактно-кооперационная биржа - место, где потенциальные покупатели и продавцы на месте могут обо всем сразу договориться. На этой неделе такая прошла на площадке Белкоммунмаша. И не просто так. На предприятии ежемесячно снижают долю импортной составляющей в готовой продукции. Аналоги ищут в дружественных странах, а сейчас начинают работу с белорусским бизнесом.