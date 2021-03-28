СПК "Агрокомбинат Снов" в этом году - 70

Предприятия АПК нашей страны в этом году планируют экспортировать продовольствия на 6 миллиардов долларов.Более половины всей валютной выручки приносят продажи мясомолочной продукции. Вспомним также, что Беларусь входит в топ-5 мировых экспортеров масла или сыра.

Все это - заслуга хлеборобов, механизаторов, агрономов, зоотехников, маркетологов и руководителей компаний. Среди них есть и такие крупные предприятия, чьи названия стали брендами.В этот раз посетим флагман белорусского АПК - СПК "Агрокомбинат Снов", которому в этом году - 70.