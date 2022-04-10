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СПК имени Сенько - успешный бизнес-проект в сельском хозяйстве, который входит в десятку лучших в Беларуси
СПК имени Ильи Петровича Сенько Гродненского района - успешный бизнес-проект в сельском хозяйстве. Строгая трудовая дисциплина, соблюдение всех агрономических технологий, как результат - качественная продукция с высокой добавленной стоимостью.
Урожайность выше 80 центнеров с гектара, молоко только экстра-класса, собственный мясоперерабатывающий цех и вдобавок развитое садоводство. Работать в убыток здесь не привыкли, все направления приносят прибыль.
Юрий Карнелович с репортажем от земли. У садовода Екатерины Степановой весной хлопот не меньше, чем у агрономов. Только завершили обрезку деревьев, сейчас новый фронт работ - посадка молодых яблонь. Труд этот не легкий, но максимально автоматизированный. Готовит почву и делает лунки техника, задача человека - под правильным углом опустить саженец.
Екатерина Степанова, садовод СПК имени И. П. Сенько:
Условия труда, если сравнивать, когда я пришла, намного лучше. Посадка была вручную. На данный момент мы садим посадочной машиной. Так же и уборка, приобретены комбайны. Теперь это делаем не вручную, раньше лазили по лестницам. А теперь все механизировано.
Сад для СПК имени Сенько - существенная статья доходов. Заложили его еще в 1991 году на 40 гектарах. Сегодня уже больше 100. Используют только самые современные технологии и высокопроизводительные сорта. Замеряют даже влажность почвы.
Урожаи садоводов радуют. По качеству яблоки ничем не отличаются от европейских. А потому и спрос на продукцию огромный. Потребителям ее отгружают не только в сезон сбора, но и на протяжении всей зимы.
Геннадий Залевский, заведующий плодовым садом СПК имени И. П. Сенько:
Средний урожай достигает 30-40 тонн с гектара. Имеется свое хранилище на 2 тысячи тонн. И храним мы его до настоящего времени, вот до 1 апреля в этом году. В основном у нас сорта зимние для хранения. Имеем 2-3 гектара ранних сортов.
Сад в СПК постоянно обновляют. Средняя продолжительность промышленного плодоношения деревьев не больше десяти лет. В этом году, к примеру, планируют заменить больше пяти гектаров. Это значительно повысит урожайность.
Молочно-товарное направление является главным в хозяйстве. Надои здесь одни из самых высоких в республике. За день все комплексы сдают на переработку свыше 60 тонн молока. Это заслуга местных селекционеров. Чтобы добиться высоких результатов, животных необходимо отбирать на протяжении нескольких поколений.
Не менее важен и сбалансированный рацион питания. Высококачественные корма, кстати, готовят на местном комбикормовом заводе. Меню разрабатывают отдельно для каждой группы животных.
Светлана Гуз, заведующая комбикормовым цехом СПК имени И. П. Сенько:
В год мы производим около 30 тысяч тонн комбикормов. Сырье поступает сюда к нам на комбикормовый цех. Около 7 видов только зерновых. А в целом по компонентам доходит до 40 компонентов, которые мы вводим в эти комбикорма.
В животноводстве хозяйство работает по так называемому полному циклу. Мясо здесь производят, его же сами и перерабатывают. В цеху создано 60 рабочих мест. Готовую продукцию реализуют в собственной торговой сети.
Дмитрий Русак, начальник мясного цеха СПК имени И. П. Сенько:
Мы имеем порядка 80 наименований - от сырых колбас до эксклюзивных колбас сыровяленых, мясных чипсов. Логистика наша тоже разнообразная. Есть свои 9 торговых точек, где реализуем данный вид продукции. Часть продукции поставляем за пределы Гродненского района.
Сев ранних яровых культур, кстати, здесь уже давно завершили. Приступили к посадке сахарной свеклы. Следующая на очереди кукуруза. Превратить сельское хозяйство в успешный агробизнес - главная задача руководства СПК. Здесь извлекают прибыль из всего, на что есть спрос у покупателя.
Дмитрий Брукиш, первый зампредседателя СПК имени И. П. Сенько:
У нас денежное направление - это животноводство, производство молока и мяса. Но животноводство не единственное, что приносит прибыль. Это и производство сахарной свеклы - коммерческое направление, садоводство - коммерческое направление. Ну и растениеводство, та продукция, которая лишняя у нас. Мы ее тоже продаем и с этого имеем прибыль.
СПК имени Сенько в десятке лучших в Беларуси. На работу сюда приезжают даже жители областного центра. Привлекает высокая заработная плата и полный социальный пакет. А в результате успешный аграрный бизнес-проект вносит весомый вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны в целом.
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