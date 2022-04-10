СПК имени Сенько - успешный бизнес-проект в сельском хозяйстве, который входит в десятку лучших в Беларуси

Условия труда, если сравнивать, когда я пришла, намного лучше. Посадка была вручную. На данный момент мы садим посадочной машиной. Так же и уборка, приобретены комбайны. Теперь это делаем не вручную, раньше лазили по лестницам. А теперь все механизировано.

Сад для СПК имени Сенько - существенная статья доходов. Заложили его еще в 1991 году на 40 гектарах. Сегодня уже больше 100. Используют только самые современные технологии и высокопроизводительные сорта. Замеряют даже влажность почвы.

Средний урожай достигает 30-40 тонн с гектара. Имеется свое хранилище на 2 тысячи тонн. И храним мы его до настоящего времени, вот до 1 апреля в этом году. В основном у нас сорта зимние для хранения. Имеем 2-3 гектара ранних сортов.

В год мы производим около 30 тысяч тонн комбикормов. Сырье поступает сюда к нам на комбикормовый цех. Около 7 видов только зерновых. А в целом по компонентам доходит до 40 компонентов, которые мы вводим в эти комбикорма.

Мы имеем порядка 80 наименований - от сырых колбас до эксклюзивных колбас сыровяленых, мясных чипсов. Логистика наша тоже разнообразная. Есть свои 9 торговых точек, где реализуем данный вид продукции. Часть продукции поставляем за пределы Гродненского района.

У нас денежное направление - это животноводство, производство молока и мяса. Но животноводство не единственное, что приносит прибыль. Это и производство сахарной свеклы - коммерческое направление, садоводство - коммерческое направление. Ну и растениеводство, та продукция, которая лишняя у нас. Мы ее тоже продаем и с этого имеем прибыль.

СПК имени Ильи Петровича Сенько Гродненского района - успешный бизнес-проект в сельском хозяйстве. Строгая трудовая дисциплина, соблюдение всех агрономических технологий, как результат - качественная продукция с высокой добавленной стоимостью.Урожайность выше 80 центнеров с гектара, молоко только экстра-класса, собственный мясоперерабатывающий цех и вдобавок развитое садоводство. Работать в убыток здесь не привыкли, все направления приносят прибыль.с репортажем от земли. У садовода Екатерины Степановой весной хлопот не меньше, чем у агрономов. Только завершили обрезку деревьев, сейчас новый фронт работ - посадка молодых яблонь. Труд этот не легкий, но максимально автоматизированный. Готовит почву и делает лунки техника, задача человека - под правильным углом опустить саженец.Урожаи садоводов радуют. По качеству яблоки ничем не отличаются от европейских. А потому и спрос на продукцию огромный. Потребителям ее отгружают не только в сезон сбора, но и на протяжении всей зимы.Сад в СПК постоянно обновляют. Средняя продолжительность промышленного плодоношения деревьев не больше десяти лет. В этом году, к примеру, планируют заменить больше пяти гектаров. Это значительно повысит урожайность.Молочно-товарное направление является главным в хозяйстве. Надои здесь одни из самых высоких в республике. За день все комплексы сдают на переработку свыше 60 тонн молока. Это заслуга местных селекционеров. Чтобы добиться высоких результатов, животных необходимо отбирать на протяжении нескольких поколений.Не менее важен и сбалансированный рацион питания. Высококачественные корма, кстати, готовят на местном комбикормовом заводе. Меню разрабатывают отдельно для каждой группы животных.В животноводстве хозяйство работает по так называемому полному циклу. Мясо здесь производят, его же сами и перерабатывают. В цеху создано 60 рабочих мест. Готовую продукцию реализуют в собственной торговой сети.Сев ранних яровых культур, кстати, здесь уже давно завершили. Приступили к посадке сахарной свеклы. Следующая на очереди кукуруза. Превратить сельское хозяйство в успешный агробизнес - главная задача руководства СПК. Здесь извлекают прибыль из всего, на что есть спрос у покупателя.СПК имени Сенько в десятке лучших в Беларуси. На работу сюда приезжают даже жители областного центра. Привлекает высокая заработная плата и полный социальный пакет. А в результате успешный аграрный бизнес-проект вносит весомый вклад в продовольственную безопасность не только региона, но и страны в целом.