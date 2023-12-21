Справедливые цены и контроль! Лукашенко обозначил четкие задачи в системе

С 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система регулирования цен. Такую задачу правительству и профильным ведомствам сегодня поставил Президент Беларуси. Главное - справедливые цены и недопущение дефицита товаров.

Цены под контролем

Напомним, решение о введении жестких административных методов Президентом принято в октябре прошлого года - необходимо было остановить инфляцию. Далее профильные ведомства разработали механизм формирования стоимости товара. Под пристальным вниманием в первую очередь оказались продукты питания и повседневного спроса. Президент напомнил - речь не шла о замораживании или сдерживании цен. Вопрос - в справедливом регулировании. В результате при целевой инфляции не более 7-8 процентов в этом году прирост индекса потребительских цен прогнозируют на уровне примерно 5 с половиной процентов. Вместе с тем реальная зарплата белорусов увеличилась на 10 %. Розничная торговля в числе наиболее динамичных. Иными словами, схема работает!

Президент о регулировании в ценообразовании: это вопрос справедливости

"Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите, называйте. Но главное - это вопрос справедливости", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел пример: скажем, повысились цены на молоко. Здесь вопрос в том, кому прирост этих цен пошел в карман. Если в результате этого дояркам прибавили зарплату, то это один вопрос, но ситуация складывалась абсолютно иначе. "Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по 35 тыс. долларов в месяц", - заметил глава государства.

"Тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, а спрос на справедливость всегда был у славян, и у нас в том числе, мы от этого вопроса уйти не можем. Это вопрос номер один у нашего народа. И никакого популизма здесь нет. Никакого популизма перед электоральной кампанией. Мы к этому вопросу обращались постоянно. Но поскольку он не решался, было принято волевое решение", - сказал Александр Лукашенко.

Цены, механизм их регулирования и контроль - главные темы совещания у Президента

В зале около трех десятков человек: правительство, губернаторы, руководители концернов и контролирующие органы. Кто-то будет принимать решения, а кто-то исполнять. Вопрос народный, а потому обсуждению - максимальная публичность. Все должны слышать, о чем идет речь - требование Президента. Поручение правительству - еще раз вернуться к вопросу ценообразования и устранить все шероховатости до конца года.

Президент: с 1 января в Беларуси должна быть четкая, понятная система регулирования цен

"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил на конкретном примере: "Вот у вас 3 % в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, во втором, в третьем, а в четвертом дефляция 0,1 %. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая, понятная система".





Президент поручил еще раз вернуться к этому вопросу в правительстве. "Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи. От контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить - пожалуйста. Но вопрос должен быть решен", - потребовал он.

Глава государства констатировал, что в Беларуси, в том числе в результате принятых мер по регулированию в ценообразовании, в текущем году существенно снизилась инфляция. В то же время скептики ранее утверждали, что подобные меры могут привести к уходу с рынка ряда игроков, однако ситуация абсолютно нормальная.

"У нас инфляция складывается, наверное, 5-6 %. Договаривались, что в 6 % вложимся, но не больше 7 %. Но было же 19 %. И все говорили: нельзя. Писали, что люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать. А если кто-то не хочет по-человечески жить в Беларуси, дорога открыта и туда, и обратно", - резюмировал белорусский лидер.

О ситуации на потребительском рынке доложил первый вице-премьер. С начала года розничный товарооборот вырос на 8 %, иными словами, люди стали чаще ходить в магазины и больше покупать. Вместе с тем не оставили без внимания рост цен на отечественные овощи, в частности, на огурцы и помидоры. Еще весной глава государства поручал решить проблему с выращиванием плодоовощной продукции в межсезонье.

Около трех часов длился разговор на совещании. Главное, что должно быть в ценообразовании, еще раз акцентировал внимание Президент, - это справедливость, при этом без нарушения законов работы экономики. Сделан лишь маленький шаг в выстраивании четкой системы регулирования. Важно теперь смотреть вглубь проблемы. И выстраивать систему работы так, чтобы она была минимально связана с согласованием цен с кем бы то ни было.

Н. Снопков: В Беларуси будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен

"Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных, инвестиционных товаров. И это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к такой системе, и она будет с 1 января реализована, как было поручено Президентом", - заявилпервыйзаместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Президент Беларуси предупредил: люди должны иметь возможность купить то, что им нужно, в любом уголке страны, а потому пристальное внимание работе Белкоопсоюза и ассортименту на полках магазинов. Обсудили предложения и замечания от производителей и торговли - здесь важно слышать все стороны. В таком представительном составе обсудили не только цены в прямом смысле, но и факторы, влияющие на них - например, работу сельского хозяйства в зимних условиях: корма, падеж скота. Приоритетная задача - обеспечить насыщение внутреннего рынка.

Почему Президент совещание по ценам проводил шепотом

Все это - важные вопросы для людей, повестка насыщенная, не терпит отлагательств. Несмотря на сложности с голосом - Александр Лукашенко временами говорил практически шепотом, это не повод отменять совещание. Вопрос на этот счет журналисты задали одному из участников встречи.