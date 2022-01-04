Спрогнозирована цена биткоина к концу зимы 2022 года

Цена биткоина может достигнуть 65 тысяч долларов. Такой прогноз первой криптовалюте международные аналитики дают к концу зимы. Также эксперты ожидают большие перемены на мировом рынке криптовалют в 2022. Они не исключают, что в этом году биткоин утратит свои позиции, потому что появится полноценный цифровой юань, чьи пилотные проекты тестирования успешны.