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Спрогнозирована цена биткоина к концу зимы 2022 года
Цена биткоина может достигнуть 65 тысяч долларов. Такой прогноз первой криптовалюте международные аналитики дают к концу зимы. Также эксперты ожидают большие перемены на мировом рынке криптовалют в 2022. Они не исключают, что в этом году биткоин утратит свои позиции, потому что появится полноценный цифровой юань, чьи пилотные проекты тестирования успешны.
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