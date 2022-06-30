Спрос на дерево только растет - и белорусские предприятия готовы утолить голод

Деревообрабатывающие предприятия Беларуси активизируют сотрудничество с регионами России и странами Азии (а это Казахстан, Турция, Китай). Везде высокий спрос на продукцию из дерева. Торговые выгоды сказываются и на интенсивности производства. Так, например, "Борисовдрев", где трудятся в режиме 24 на 7! Предприятие из города на Березине предлагает широкий выбор плит МДФ, фанеры, полностью насыщая и внутренний рынок.