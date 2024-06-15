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Спрос на электроэнергию в Беларуси вырос - Каранкевич
Спрос на электроэнергию в Беларуси растет, и БелАЭС обеспечивает его удовлетворение. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
"Объем производства электрической энергии с момента включения первого энергоблока в сеть уже суммарно составил более 30 млрдкВт-ч, что позволило расчетно заместить потребление на производство энергии около 8 млрд метров кубических природного газа", - привел цифры профильный министр.
В 2023 году объем потребления электрической энергии составил 41,1 млрд кВт-ч, рост составил 6,6%.
"Такая же положительная динамика сохраняется и в 2024 году. За январь - апрель рост электропотребления составил 9,7%, и потребление прирастает как реальным сектором экономики (это энергоемкие производства), так и населением(для отопления, горячего водоснабжения). Электротранспорт:здесь рост достаточно значительный - почти в два раза выросло потребление электрической энергии для зарядки электротранспорта. Для цели отопления населения- в 1,4 раза по сравнению с аналогичный периодом прошлого года", - подвел итоги Виктор Каранкевич.
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