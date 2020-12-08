Спрос на продукцию деревообработки восстанавливается

Передача девяти деревообрабатывающих предприятий в управление Банка развития доказала свою эффективность. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал председатель правления банка Андрей Жишкевич. Напомним, 4 года назад все заводы объединили в холдинг. Тогда производства уже прошли модернизацию, однако не было ресурсов, чтобы выйти на самоокупаемость и работу в прибыль. Грамотные инвестиции помогли исправить ситуацию.