Сразу два тысячника появились сегодня в стране

Первым стал механизатор из Гродненского района. А вторым - с опозданием всего в несколько часов - экипаж из Брестской области. Работу многих аграриев сейчас усложняет переменчивая погода. Но, несмотря на это, хозяйства не сбавляют темп. За рулем комбайна Сергей Гайдукович уже четверть века. Говорит, нынешняя уборочная непростая. Такого переменчивого по погоде лета не было уже давно. Тем не менее, механизатор принес Брестской области первый тысячный намолот в этом сезоне.Поздравления, почетная грамота и премия прямо на рабочем месте - в поле. Очень быстро - и снова за работу. Погода дала зеленый свет. На сельхозпредприятии "Савушкина пуща" - урожайность самая высокая в районе. В соседнем Жабинковском районе показатели ниже.Аграриев хозяйства "Ракитница" Жабинковского района погода заставила понервничать. Июньская засуха, и вместо долгожданного дождя - град. Не все колосья смогли выстоять. Поэтому и урожайность не та. Говорят, рассчитывали на большее.



Уже сегодня работа в полную силу. Помочь с уборкой решили даже те, у кого сейчас летний отдых. Десятиклассник Дмитрий Ковальчук помогает своему отцу. По словам парня, для него это хорошая практика, ведь скоро он будет поступать учиться на агронома. Пока в Ракитнице убрали только 10% зерновых полей. Средняя урожайность - 38 центнеров с гектара.



На полях хозяйства задействовали всю технику. Здесь стараются использовать каждую погожую минуту. По прогнозам синоптиков, завтра Брестский район снова накроет дождь. Поэтому сегодня комбайны будут работать до 11 часов вечера.А вот Гродненскому региону с погодой повезло больше. На сельхозпредприятии имени Кремко собирают по 75 центнеров с гектара. Сегодня именно здесь объявили первого тысячника в стране. Им стал механизатор Андрей Росеник. В этом году в поля вышел 25 июня. Чтобы намолотить свою первую рекордную тысячу тонн, комбайнеру понадобилось около трех недель. По словам передовика, такой результат - заслуга всего коллектива. Всего в Гродненской области уже убрано 8% площадей. В Брестской немного больше - 15. Впрочем, как говорят специалисты, и темп по стране в целом, несмотря на дожди.



