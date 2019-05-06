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Сразу несколько заметных решений в поддержку бизнеса
Во-первых, отменен неоднозначный указ о лжепредпринимательстве. За что все последние годы ратовали бизнес-союзы. По сути, документ принимали для борьбы с теневой экономикой и сознательным уклонением от уплаты налогов. Но на деле добросовестные предприниматели порой рисковали своим именем и состоянием, если их партнеры оказывались неблагонадежными. В бизнес-среде рассчитывают, что теперь подходы в оценке сделок будут более взвешенными. Больше свободы получили и те белорусы, которые только начинают делать первые шаги в своем деле - самозанятым расширили возможности оказания услуг.
Обо всем по порядку Ольга Анищенко. Уже второй год в рядах самозанятых белорусов активно прибывает. Люди оценили удобство легальной работы фактически без регистрации бизнеса. Т. е. можно организовать свое маленькое дело, при этом не числиться ИП и платить только единый налог, кстати, весьма посильный. Никакой другой налоговой или бухгалтерской отчетности, ни терминалов вам, ни кассовых аппаратов и других правил бизнеса, на которые физлицам легально позволили закрыть глаза. Ограничение, пожалуй, было лишь одно: если и оказывать услуги, то лишь таким же физлицам. Но накануне и этот запрет был снят. Отныне самозанятые белорусы могут работать на тех же условиях с любым клиентом - и предпринимателем, и юридическим лицом. Справедливости ради заметим: "зеленый свет" показали не всем.
Самозанятость открыта для трех десятков работ или услуг
Но упрощение коснется лишь двух третей из них, объясняют в профильном министерстве. Например, для тех, кто "кулинарит" и продает выпечку на рынках, по-прежнему юрлица вне закона. Условия же оказания услуг гражданам оставили без изменений. Главное - по-прежнему уведомить инспекцию и заплатить единый налог. Для работы с юрлицами еще проще. Специально посещать инспекцию даже не придется. Все отчисления (речь о подоходном налоге) за такого самозанятого заплатит его работодатель. По аналогии с тем, как эта же организация отчисляет сбор за своих сотрудников.
Закончилась шестилетняя история указа о лжепредпринимательстве
Его часто называли едва ли не самым враждебным бизнесу документом. Ведь часто в борьбе с последствиями уклонения от уплаты налогов под раздачу попадали и добросовестные предприниматели. Те, кто в свое время имел дело с контрагентом, которого могли признать неблагонадежным даже после заключения сделки. И даже до вступления указа в силу. Что важно, теперь по новому Налоговому кодексу экономический ущерб для бизнеса минимизировали: пеня не сможет превысить сумму штрафов. Но куда важнее общий принцип контрольной работы: теперь мало запятнать себя сомнительными связями с нечестными компаньонами. Если сделки не было или ее провели с нарушениями, контролерам придется это доказать!
Отмена указа означает и приостановление ведения реестра лжепредпринимательских структур
Перечень этот, однако, останется. И контролеры наверняка будут к нему обращаться. Но очевидно, теперь аннуляция коснется не всех сделок с такими структурами. Бизнес уверен: это важный сигнал. Теперь посыл "доверяй, но проверяй" все больше звучит с акцентом на доверии. К слову, шаг навстречу сделан и парламентом. Лжепредпринимательство сегодня практически исключили из Уголовного кодекса. В нем оставили лишь одну статью. На той случай, если предприниматель ведет бизнес без лицензии. В остальном карательные меры примут без тяжелых уголовных последствий.
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