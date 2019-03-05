Сразу три экономические директивы подписал Глава государства

Они касаются сельского хозяйства, строительной отрасли и ЖКХ. В приоритете строительной отрасли на ближайшие годы приемлемые цены на квадрат - не выше средней зарплаты при господдержке, развитие городов-спутников, а также развитие рынка арендного жилья. Повышение эффективности стройорганизаций - задача, которая прописана в новом документе. Это и увеличение объемов строительства, и качества услуг, а также существенное сокращение сроков возведения домов.







Одна из директив касается работы АПК. Основные положения посвящены росту производства мяса и молока, а также качеству жизни на селе. Выполнение всех поручений должно сказаться и на уровне зарплат в сельской местности.

Долгосрочную программу развития получило и ЖКХ. Директива затрагивает все направления отрасли - от повышения комфорта проживания, качества услуг до равноправия в их оказании. К 2025 году всех потребителей обещают обеспечить качественной питьевой водой. А уже к будущему - повысить объемы капремонта и увеличить до четверти уровень использования твердых коммунальных отходов. Развитие получат механизмы господдержки малообеспеченных граждан. Тарифная политика должна быть справедливой. Повышение сумм в жировках - в связке с уровнем доходов населения.