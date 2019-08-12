Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - почти 131 тысяча тонн

На втором месте хлеборобы Слуцкого. У них более 119 тысяч. Бронзу за намолот удерживает Копыльский район. Здесь аграрии собрали более 114 тысяч тонн зерна.



Что насчет урожайности, лидирует также Несвиж, где получают 60 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Дзержинский - здесь 50 - и Клецкий район - 48 центнеров с гектара. Средняя урожайность по области 34 центнера с гектара.