Средняя процентная ставка по кредитам реальному сектору в Беларуси в декабре составила 9,2 % годовых

Средняя процентная ставка по кредитам реальному сектору в декабре составила 9,2 % годовых. Это ниже на 1 пункт по сравнению с декабрем 2022-го.

Физлица в среднем брали у банков в долг под 10 % годовых - этот показатель также ниже, чем годом ранее.

Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам для белорусов в рублях в минувшем месяце составила 9,72 % годовых.