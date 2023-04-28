Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1814,2 руб

Белстат фиксирует рост средней зарплаты в Беларуси в марте более чем на 120 рублей. Она перешагнула отметку в 1814 рублей. Самую высокую номинальную начисленную зарплату традиционно в Минске - это чуть более 2,5 тысячи. В лидерах IT-сектор - это свыше 5 тысяч в месяц.