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Средняя зарплата в Беларуси в октябре 2021 года составила Br1478,9

Средняя зарплата в октябре выросла. Она стала на 36 рублей больше, чем месяцем ранее.

В итоге суммасоставила почти 1 479 рублей
Речь идет о заработной плате до вычета обязательных отчислений. Традиционно самая большая зарплата у жителей столицы - в среднем 2 060 рублей. Меньше других зарабатывают работники Могилевской области - 1 203 рубля.


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