Средняя зарплата в Беларуси в октябре 2021 года составила Br1478,9

Средняя зарплата в октябре выросла. Она стала на 36 рублей больше, чем месяцем ранее.



В итоге суммасоставила почти 1 479 рублей

Речь идет о заработной плате до вычета обязательных отчислений. Традиционно самая большая зарплата у жителей столицы - в среднем 2 060 рублей. Меньше других зарабатывают работники Могилевской области - 1 203 рубля.