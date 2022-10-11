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Сроки включения в сеть первого энергоблока БелАЭС скорректированы
Сроки включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС после планово-предупредительного ремонта скорректированы.
Как сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале, было принято решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.
"Выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача", - подчеркнул министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
Фото: БелТА
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