Сроки включения в сеть первого энергоблока БелАЭС скорректированы

Как сообщает Минэнерго в своем телеграм-канале, было принято решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.

"Выход из планово-предупредительного ремонта, на котором находился блок, - очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача", - подчеркнул министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.