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США могут снять санкции на белорусские калийные удобрения
Вашингтон рассматривает возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения, пишет "Уолл Стрит Джорнал". В обмен от Беларуси потребуют согласия на транзит через ее территорию украинского зерна. По словам собеседников издания, обсуждается отмена санкций сроком на шесть месяцев. По плану США, доставка урожая из Украины будет осуществляться по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда. Эксперты, однако, считают, что белорусского железнодорожного маршрута будет недостаточно для перевозки миллионов тонн зерна, экспортируемого Украиной ежегодно.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. По данным Германии, там заблокировано 25 миллионов тонн урожая.
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