США оказались на грани экономической катастрофы. Как отметили в Минфине страны, потенциальный дефолт "ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса", переполошит рынки и вернет экономику США в состояние рецессии, и в целом - сделает более слабой страной. Ранее в Минфине прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре, и призывает конгресс как можно быстрее проголосовать за поднятие лимита госдолга до 28 триллионов долларов. Однако противостояние между партиями демократов и республиканцев не дает уверенности в единогласном решении и ставит экономику США под угрозу масштабного кризиса.