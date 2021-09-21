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США оказались на грани экономической катастрофы
США оказались на грани экономической катастрофы. Как отметили в Минфине страны, потенциальный дефолт "ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса", переполошит рынки и вернет экономику США в состояние рецессии, и в целом - сделает более слабой страной. Ранее в Минфине прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре, и призывает конгресс как можно быстрее проголосовать за поднятие лимита госдолга до 28 триллионов долларов. Однако противостояние между партиями демократов и республиканцев не дает уверенности в единогласном решении и ставит экономику США под угрозу масштабного кризиса.
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