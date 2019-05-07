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Стали известны новые подробности по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Задержаны четыре человека. Это топ-менеджеры компаний "Нефтеперевалка", "Петронефть Актив" и "Магистраль". Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, эти частные компании влили загрязненное сырье в трубопровод, чтобы скрыть регулярные хищения нефти на сумму не менее миллиарда российских рублей. По информации, сырье похищалось на протяжении 9 месяцев, начиная с августа 2018-го. Во избежание раскрытия преступного плана четверо подозреваемых умышленно направляли в узел слива в Самарской области нефть с хлорсодержащими соединениями. Сейчас виновные находятся в следственном изоляторе. Также стало известно, что Россия на законодательном уровне вскоре может запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений. Тем временем Мозырский НПЗ в самое ближайшее время приступит к переработке чистой российской нефти. Она поступила на предприятие 2 дня назад. Прежде чем запустить производство, необходимо провести комплексную промывку оборудования от загрязненного сырья, которое поступало на завод ранее.
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