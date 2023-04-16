Стало известно, на какую сумму плательщики Минской области пополнили бюджет в I квартале

В МНС Беларуси рассказали, на какую сумму плательщики Минской области пополнили бюджет в I квартале.

"В консолидированный бюджет Минской области за январь-март 2023 года поступило Br1270,3 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br278,3 млн, в местные бюджеты - Br992 млн", - уточнили в инспекции.

На 70,4 % бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога - Br411,4 млн или 32,4 % в доходах консолидированного бюджета, экологического налога (включая налог за добычу) - Br162,4 млн (12,8 %), налога на добавленную стоимость - Br127 млн (10 %), налога на прибыль - Br120,7 млн (9,5 %), акцизов - Br72,6 млн (5,7 %).