"Старый друг лучше двух новых": белорусский парламентарий о внешней политике Ташкента

7 июля 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с членом совета директоров и старшим управляющим директором американской инвестиционной компании BlackRock. Стороны обсудили прогресс в реализации текущих проектов и укрепление стратегического партнерства в топливно-энергетической сфере.

Узбекистан тоже идет по пути реализации принципа многовекторной внешней политики, как и Республика Беларусь. Таким мнением поделился зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

"Мне кажется, что Узбекистан реализует старый добрый принцип, согласно которому старый друг лучше двух новых. Именно поэтому Узбекистан тоже идет по пути реализации принципа многовекторной внешней политики, как и Республика Беларусь. Мы ведь тоже уже больше 30 лет реализуем эту парадигму нашей внешнеполитической деятельности. Это очень сложно. Но мы обеспечили через реализацию этой парадигмы наш суверенитет, независимость, устойчивость социально-экономической модели и общественно-политической ситуации. И это несмотря на то, что были попытки и не прекращаются ее пошатнуть", - подчеркнул парламентарий.

Именно многовекторность как грамотный дипломатический подход обеспечивает стабильность Беларуси на всех уровнях, уверен Олег Дьяченко.

Аналогичным образом действует и Республика Узбекистан. "Они пригласили инвесторов из разных стран: там хорошо закрепляются крупные геополитические игроки - Китай, представители европейского сообщества, США, Турция, активно присутствует и Россия. Одним словом, такой сбалансированный подход обеспечивает устойчивость как социально-экономического, так и общественно-политического развития", - подытожил парламентарий.

Не может ли такая политика стать бомбой замедленного действия, ведь слишком много интересов и больших геополитических игроков сконцентрированы в одном месте. Сейчас много говорят о Кыргызстане и Узбекистане, что туда заходят американские и китайские деньги, а там традиционно сильные российские позиции. Не случится ли столкновение интересов. Как, в общем-то, и Казахстану пророчат тоже такую вот площадку для политических битв между этими тремя странами.

"Я думаю, что сильная и устойчивая власть в Республике Узбекистан позволит обеспечить стабильность в развитии по этим направлениям. Если власть слабая, геополитические игроки, которые работают в этом пространстве, начинают пользоваться этой слабостью и пытаются разделить на сферы влияния этот регион, - пояснил эксперт. - Узбекистан - это не та страна. Были попытки в свое время поколебать, особенно со стороны джихадистов, когда исламские экстремисты пытались навязать свой путь развития, но это не удалось сделать, потому что Узбекистан - это государство с древнейшими традициями. Попытки взять эти сферы под внешний контроль обречены на провал, тем более что и между самими мировыми игроками существуют серьезные противоречия".