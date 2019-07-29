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Стартовал І Форум регионов Беларуси и Узбекистана
К активным действиям переходят и в сотрудничестве Минска и Ташкента. Стартовал І Форум регионов Беларуси и Узбекистана. По факту - это новая страница взаимодействия с планкой в миллиард долларов. Подобный формат уже доказал свою эффективность. Это подтверждают прошедшие двусторонние форумы с Россией, а также Украиной. Среди главных резервов наращивания сотрудничества с Узбекистаном - промышленность, АПК, сфера услуг, туризм, наука и IT. Уже завтра в Минске стартует деловая часть, а сегодня участники провели предварительные встречи.
Подробности - у Виктории Антоненковой.
Марку "Сделано в Узбекистане" под куполом "БелЭкспо" в эти дни представляют 10 регионов.
Текстильные и кожаные изделия, бытовая техника, орехи и сухофрукты - всего около тысячи наименований товаров. Отдельное внимание - высоким технологиям.
По белорусскому примеру в Узбекистане создали IT-парк. Стать частью большого кластера приглашают и наши компании. Один из разработчиков уже отдает часть заказов на аутсорсинг молодым узбекским специалистам.
Белорусский потенциал представили на трех выставках. Результат работы одной из них - договор о создании в Ташкентской области молочно-товарного комплекса по белорусским технологиям. Это не просто наша ферма и перерабатывающий цех, но и наше поголовье - в Узбекистан отправятся и белорусские буренки.
Взаимный товарооборот показывает положительную динамику. В прошлом году этот показатель вырос по сравнению с 2017-м на 20 % и составил почти 160 миллионов долларов. За 5 месяцев 2019 года в общей копилке уже больше половины от этой суммы. Узбекский рынок заинтересован в белорусской технике: карьерной, специальной, сельскохозяйственной. Готовы не просто покупать, а собирать вместе.
За кооперацию выступают и ученые двух стран.
В проекте совместный технопарк. Уже реализуют проекты в области химии, физики, аграрных наук, биотехнологий и медицины. В Академии наук представили новые перспективные направления сотрудничества. На выставке почти две сотни экспонатов. Белорусской науке действительно есть что показать. Лазеры и оптика, фармацевтика, 3D-принтеры, суперкомпьютеры, беспилотники и космические аппараты.
Не только демонстрировать достижения, но и делиться опытом и знаниями.
Узбекским специалистам предлагают пройти стажировки, для студентов организуют научно-практические конференции и семинары.
Уже завтра итогом обсуждений станут реальные контракты. Во время пленарного заседания делегации Беларуси и Узбекистана планируют подписать около двух десятков соглашений. Копилку взаимных договоренностей пополнят и коммерческие контракты на несколько сотен миллионов долларов.
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