К активным действиям переходят и в сотрудничестве Минска и Ташкента. Стартовал І Форум регионов Беларуси и Узбекистана. По факту - это новая страница взаимодействия с планкой в миллиард долларов. Подобный формат уже доказал свою эффективность. Это подтверждают прошедшие двусторонние форумы с Россией, а также Украиной. Среди главных резервов наращивания сотрудничества с Узбекистаном - промышленность, АПК, сфера услуг, туризм, наука и IT. Уже завтра в Минске стартует деловая часть, а сегодня участники провели предварительные встречи.



Подробности - у Виктории Антоненковой.





Марку "Сделано в Узбекистане" под куполом "БелЭкспо" в эти дни представляют 10 регионов.

Текстильные и кожаные изделия, бытовая техника, орехи и сухофрукты - всего около тысячи наименований товаров. Отдельное внимание - высоким технологиям.

По белорусскому примеру в Узбекистане создали IT-парк. Стать частью большого кластера приглашают и наши компании. Один из разработчиков уже отдает часть заказов на аутсорсинг молодым узбекским специалистам.

Белорусский потенциал представили на трех выставках. Результат работы одной из них - договор о создании в Ташкентской области молочно-товарного комплекса по белорусским технологиям. Это не просто наша ферма и перерабатывающий цех, но и наше поголовье - в Узбекистан отправятся и белорусские буренки.

Взаимный товарооборот показывает положительную динамику. В прошлом году этот показатель вырос по сравнению с 2017-м на 20 % и составил почти 160 миллионов долларов. За 5 месяцев 2019 года в общей копилке уже больше половины от этой суммы. Узбекский рынок заинтересован в белорусской технике: карьерной, специальной, сельскохозяйственной. Готовы не просто покупать, а собирать вместе.





За кооперацию выступают и ученые двух стран.

В проекте совместный технопарк. Уже реализуют проекты в области химии, физики, аграрных наук, биотехнологий и медицины. В Академии наук представили новые перспективные направления сотрудничества. На выставке почти две сотни экспонатов. Белорусской науке действительно есть что показать. Лазеры и оптика, фармацевтика, 3D-принтеры, суперкомпьютеры, беспилотники и космические аппараты.





Не только демонстрировать достижения, но и делиться опытом и знаниями.

Узбекским специалистам предлагают пройти стажировки, для студентов организуют научно-практические конференции и семинары.