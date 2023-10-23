ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Стартует Белорусская неделя предпринимательства

Сегодня стартует Белорусская неделя предпринимательства. Ее главная миссия - консолидация делового сообщества, а также конструктивный диалог власти и бизнеса.

Во всех регионах проведут десятки мероприятий, обсудят новации по реформированию предпринимательской деятельности, а также изменения в Налоговый кодекс. Кроме того, на первом плане - вопросы импортозамещения. Бизнес готов кооперироваться с крупными предприятиями, но нередко для этого нужна финансовая поддержка.

Каждый месяц мы фиксируем десятки контрактов. Это действительно очень выгодно для обеих сторон - для поставщиков малого бизнеса, которые получают возможность использовать свои мощности, нагрузить свои производства продукцией, и для заказчиков, которые получают продукцию быстрее, дешевле и на своем рынке. Здесь выигрывают и государство (налоги), и граждане (рабочие места). И наша задача, с которой мы, безусловно, справляемся, состоит в том, чтобы комплексно помочь малому бизнесу в процессе производственной кооперации.
Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей

В 2023 году акцент Белорусской недели предпринимательства сделан на раскрытие потенциала регионов. Потому основные события пройдут в Могилевской области.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все