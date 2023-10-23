Стартует Белорусская неделя предпринимательства

Каждый месяц мы фиксируем десятки контрактов. Это действительно очень выгодно для обеих сторон - для поставщиков малого бизнеса, которые получают возможность использовать свои мощности, нагрузить свои производства продукцией, и для заказчиков, которые получают продукцию быстрее, дешевле и на своем рынке. Здесь выигрывают и государство (налоги), и граждане (рабочие места). И наша задача, с которой мы, безусловно, справляемся, состоит в том, чтобы комплексно помочь малому бизнесу в процессе производственной кооперации.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей