Краткий пересказ от ИИ

Экономическая безопасность - один из приоритетов государственной политики Беларуси. Страна готова и себя обеспечить нужной продукцией, и на экспорте заработать. Главное - работать качественно и на совесть.

Потенциал регионов сегодня важно развивать, в том числе за счет уникальных культур и природных богатств. Об этом шла речь 8 и 9 ноября на большом семинаре-совещании в Шклове.

Глава государства четко дал понять: выводы стоит сделать всем - каждому району и каждой отрасли, в том числе сельскому хозяйству и деревообработке.

Ставка на переработку леса дает результат

Зеленые форвардеры в лепельских лесах частые гости. Объемы заготовки древесины увеличиваются с каждым сезоном, поэтому и операторы машин работают по 12 часов. Бережно собирают сырье, привозят на склад, где происходит сортировка - и только потом уже этап производства.

"Дерево попадает на линию, в конечном итоге мы получаем пиломатериал, брус, стропилу, балки, которые поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт", - рассказывает начальник цеха Лепельского лесхоза Елена Гречная.

Именно экспортная выручка для лесхоза - весомая часть заработка. Несколько лет назад география поменялась. Но сделали так, как говорил Президент: не пеняя на санкции, оперативно перестроили логистику. Теперь в покупателях Центральная Азия, постепенно выходят и на другие регионы. Каждому рынку - свой индивидуальный подход. Главное - пробиться, дальше - продукцию заберут с удовольствием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Шклов, 09.11.2026): "И вот я в Омане, в Эмиратах, в Китае, Индии, дальше на юг - в Африке был. Все в один голос говорят о деревообработке. У нас и у России больше всего сконцентрировано этого добра, а у нас половина. Половина страны, больше 40 % - это лес. Бог велел этим заниматься. Надо заниматься глубокой переработкой, чтобы всю добавленную стоимость оставить здесь".

Успешные лесхозы эту формулу поняли давно: чем больше продукции с высокой добавленной стоимостью - тем больше заработок. А значит, будут деньги и на дальнейшее развитие, то есть модернизацию, запуск новых линий и расширение ассортимента.

"Мы занимаемся производством домокомплектов, изготовлением беседок и мебели. Сегодня ведутся переговоры с покупателями из Средней Азии, чтобы выйти на этот рынок именно с данной продукцией, которая даст нам ощутимый экономический эффект. Запланированные модернизации направлены на выпуск готовой продукции - в этом основная цель и нашего предприятия, и министерства. Разногласий в этом вопросе нет, поэтому задача поставлена четко и она выполнима. В лесном хозяйстве по-прежнему много ручного труда. Хотя мы активно механизируем процессы, остаются работы, которые ни один механизм не заменит. При этом мы стремимся не допустить оттока населения: важно, чтобы люди оставались здесь, а рабочие места обеспечивали достойную зарплату", - рассказал директор Лепельского лесхоза Андрей Бородич.

Сильные регионы - сильные профильные направления

Лесная отрасль - одна из визитных карточек Витебщины, и использовать ее нужно экономически эффективно. Среди приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку - концепция "Сильные регионы". И чтобы претворить ее в жизнь, нужно сначала четко определиться, в чем силен каждый регион.

Георгий Гриц, экономический аналитик: "Надо развивать и профильные виды деятельности, которые соответствуют регионам. Это может быть и агротуризм, и ориентация на деревообработку, о которой говорит глава государства, это может быть народный промысел. И с этой точки зрения акцент только лишь на сельском хозяйстве, выращивании сельхозкультур объективно не совсем правильный. Поэтому глава государства и говорит о создании каких-то якорных предприятий".

Если взять всю отрасль в целом, то небольшие производства в лесхозах - это лишь начало. Сырье уходит на мебельные фабрики и целлюлозный комбинат, которые затем на конечной продукции зарабатывают хорошие деньги. А кто-то покупает дерево, чтобы строить уютные домики и сдавать их туристам. Это ведь тоже важно, особенно в текущую пятилетку. И вот чтобы такая схема работала без сбоев, нужен серьезный аудит, у кого стоит поучиться, а кому нужно придать серьезное ускорение.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В некоторых районах республики работают мебельные фабрики, в том числе сохранившиеся еще с советских времен - например, в Шклове. Минскому горисполкому было поручено помочь привести предприятие в порядок, чтобы оно заработало. Аналогичную работу необходимо провести по всей стране. У нас огромные лесные ресурсы - более 46 %, а в отдельных регионах лесистость достигает 75 %. Важно использовать эту возможность - перерабатывать древесину в готовую продукцию и поставлять ее в другие регионы".

Эффективно работать внутри страны и зарабатывать на экспорте - эта формула подходит для многих отраслей. И куда без человеческого фактора!? И не важно, где ты живешь, сколько тебе лет и какое дело жизни выбрал. Главное - качественно выполнять свои обязанности. Тогда и регионы будут действительно сильными. Местом для жизни, откуда не хочется уезжать.