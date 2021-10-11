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Ставка подоходного налога для отдельных категорий граждан вырастет до 20 %

Обновленный Налоговый кодекс ранжирует уплату подоходного налога с физических лиц. Большинство, как и прежде, заплатит 13 %, но для отдельных категорий ставка вырастет до 20 %.

Во-первых, больше других заплатят те, чьи расходы превысят доходы, если это докажут камеральные проверки. Повышенную ставку будут применять и в случае выплат зарплаты в конвертах, полученной с 1 января 2022 года, а такжеесли зафиксируют факт регистрации в специальной кассовой системе для контроля игорного бизнеса выигрыша на физлицо, которому фактически выплата не осуществлялась.

Налоговый кодекс обновят 1 января 2022 года. С проектом всех изменений, вносимых в документ, можно ознакомиться на сайте Минфина.

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