Ставка рефинансирования снова снижается в Беларуси со 2 мая

Ставка рефинансирования со 2 мая снижается до 10 % годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщает БЕЛТА со ссылкой наНацбанк.

Отмечается продолжение замедления инфляционных процессов. "Как и ожидалось, из-за эффекта высокой базы прошлого года в марте 2023 года годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6 % против 11,7 % в предыдущем месяце. Трендовая инфляция снизилась до 6 % после 8,9 % месяцем ранее. При условии отсутствия шоков ожидается сохранение низких ежемесячных темпов прироста цен на потребительском рынке, что в ближайшие месяцы поддержит тренд на замедление годовой инфляции", - отметили в банке.

Постепенно восстанавливается и деловая активность. "На фоне продолжающегося снижения процентных ставок расширяется кредитная поддержка банками экономики в национальной валюте. Средняя ставка по новым рублевым кредитам банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" юридическим лицам в марте 2023 года уменьшилась до 8,97 % годовых. В целом риски, которые могут существенно повлиять на динамику инфляционных процессов в будущем, оцениваются как умеренные. Инфляционные ожидания экономических агентов, несмотря на снижение, остаются все еще высокими. В соответствии с результатами опроса населения, проведенного в марте 2023 года, ожидаемая в следующие 12 месяцев инфляция снизилась до 12,4 % против 16,7 % в марте 2022 года. В фокусе внимания по-прежнему остается сдержанная сберегательная активность с одновременным увеличением доли ликвидных активов в общей структуре денежных сбережений населения", - рассказали в Нацбанке.