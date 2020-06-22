3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ставка рефинансирования снижается до 7,75 %
Национальный банк снижает ставку рефинансирования с 8 до 7,75 %.
Это уже третье снижение с начала года. Ключевой показатель бьет очередной исторический минимум. Четверть процента потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения вступят в силу с 1 июля.
Поступательное снижение ставки - это сигнал о том, что экономика чувствует себя уверенно. Такие шаги регулятор предпринимает с 2015 года. За это время ставка снизилась более чем на 17 %. А это значит, что кредитные ресурсы стали доступнее для физлиц, бизнеса и промышленных предприятий. В мае на полпроцента снизился прирост потребительских цен в годовом выражении. До 3,9 % замедлилась годовая базовая инфляция.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва