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Ставка рефинансирования снижается до 7,75 %

Национальный банк снижает ставку рефинансирования с 8 до 7,75 %.

Это уже третье снижение с начала года. Ключевой показатель бьет очередной исторический минимум. Четверть процента потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. Изменения вступят в силу с 1 июля.

Поступательное снижение ставки - это сигнал о том, что экономика чувствует себя уверенно. Такие шаги регулятор предпринимает с 2015 года. За это время ставка снизилась более чем на 17 %. А это значит, что кредитные ресурсы стали доступнее для физлиц, бизнеса и промышленных предприятий. В мае на полпроцента снизился прирост потребительских цен в годовом выражении. До 3,9 % замедлилась годовая базовая инфляция.

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