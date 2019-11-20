Ставка рефинансирования снижается до 9 %

Ставка рефинансирования сегодня снижается до 9 %. Это исторический минимум. Такое решение было принято правлением Нацбанка. Регулятор мотивировал это отсутствием внешних рисков и замедлением инфляции в третьем квартале. До конца этого года она не превысит 5 %. Такие же прогнозы и на 2020 год.



Исходя из ставки рефинансирования, рассчитываются кредиты, а это значит, что они подешевеют. Белорусы, кстати, все чаще предпочитают рублевые займы валютным. В Нацбанке ожидают, что такая тенденция сохранится и в следующем году.



