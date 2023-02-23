Ставка рефинансирования снижается в Беларуси с 1 марта

"Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться. Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12 % с 12,8 % в декабре 2022 года. Трендовая инфляция упала до 9,2 % с 10,2 % соответственно. Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года", - рассказали в банке.