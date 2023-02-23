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Ставка рефинансирования снижается в Беларуси с 1 марта

Ставка рефинансирования снижается в Беларуси с 1 марта

С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 % до 11 % годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщает БелТА со ссылкой наНацбанк.

Также ставка по кредиту овернайт снижается с 12,5 % до 12 % годовых, ставка по депозиту овернайт - с 10,5 % до 10 % годовых.

"Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться. Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12 % с 12,8 % в декабре 2022 года. Трендовая инфляция упала до 9,2 % с 10,2 % соответственно. Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года", - рассказали в банке.

Кроме того, сообщается, что в январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции.

Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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