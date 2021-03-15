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Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75 % с июля 2020 года

Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75 %. Такое решение принял Нацбанк. Базовое значение не меняется с июля 20 года. Также пока не возобновляются операции по поддержке и изъятию ликвидности. Установленный на год график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Все финансовые вопросы будут рассматриваться по мере необходимости

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