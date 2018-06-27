Ставка рефинансирования в Беларуси сегодня снижена до 10 % годовых

Такой показатель действовал лишь дважды - в 2006 и начале 2008. До этого величина была снижена лишь четыре месяца назад с 11 % до 10,5 %. Уменьшение ключевого индикатора повлечет и снижение ставок по новым кредитам. На сегодня уровень инфляции сохраняется в рамках прогноза - 5,5 %.