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Ставка рефинансирования в Беларуси снова снизится
В Национальном банке Беларуси заявили, что с 31 мая ставка рефинансирования снижается с 10 % до 9,75 % годовых, пишет БЕЛТА.
В это же время размер ставки по кредиту овернайт снижается до 10,75 % годовых, а ставки по депозиту овернайт - до 8,75 %. Такое решение принято правлением Нацбанка сегодня на заседании по денежно-кредитной политике.
Сообщается, что низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. В ближайшее время ожидается, что низкие месячные темпы прироста потребительских цен сохранятся, а показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5 %.
Будущие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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