Ставка рефинансирования в Беларуси снова снизится

В Национальном банке Беларуси заявили, что с 31 мая ставка рефинансирования снижается с 10 % до 9,75 % годовых, пишет БЕЛТА.

В это же время размер ставки по кредиту овернайт снижается до 10,75 % годовых, а ставки по депозиту овернайт - до 8,75 %. Такое решение принято правлением Нацбанка сегодня на заседании по денежно-кредитной политике.

Сообщается, что низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. В ближайшее время ожидается, что низкие месячные темпы прироста потребительских цен сохранятся, а показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5 %.