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Ставка рефинансирования в Беларуси сохранится на уровне исторического минимума

Ставка рефинансирования в Беларуси сохранится на уровне исторического минимума в 10 %. Такое решение сегодня приняли в Нацбанке. Последний раз такую низкую ставку финансовый регулятор устанавливал более 10 лет назад. Сегодня внутренние условия развития экономики стабильны, наблюдается положительная динамика. Однако отмечается и некоторая неопределенность на внешних рынках.


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Основной инструмент влияния на инфляцию сегодня - это процентная ставка



Следующее заседание Нацбанка, на котором рассмотрят возможность изменения ставки рефинансирования, запланировано на 3 мая.

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