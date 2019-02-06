Ставка рефинансирования в Беларуси сохранится на уровне исторического минимума в 10 %. Такое решение сегодня приняли в Нацбанке. Последний раз такую низкую ставку финансовый регулятор устанавливал более 10 лет назад. Сегодня внутренние условия развития экономики стабильны, наблюдается положительная динамика. Однако отмечается и некоторая неопределенность на внешних рынках.



