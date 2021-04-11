Стекольная промышленность: объединить активы и улучшить финансовое положение предприятий

Строительная отрасль всегда в центре внимания. По этой теме часто проводит совещания и Глава государства. Во время одного из таких разговоров в августе обсуждали, как повысить эффективность стекольной промышленности. Решили объединить производства, ведь раньше такой опыт уже был, и он показал хороший результат.



И вот уже больше месяца в Беларуси работает профильный холдинг. Компания получила контроль над пакетами акций Белмедстекла, Гомельстекла, "Немана" и Гродненского стеклозавода. Задача - за счет объединения активов под одной крышей улучшить финансовое положение предприятий.



И создание холдинга здесь - как новый импульс для каждого отдельного производства. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта. Через призму хрустального «Немана» - о работе всей отрасли.



Работа стекловыдувальщика напоминает творческий полет художника. Здесь также важна роль первой скрипки. Профессионала. Одно неверное движение - и произведение искусства просто не получится. Опытно-экспериментальная бригада в таком формате каждый день. А в момент съемки для нас настоящий эксклюзив - изделие по технологии венецианской нити. Новинка - скоро в фирменных магазинах.





Внедрение новинок - процесс постоянный и нелегкий

Однако здесь стараются делать так, чтобы путь от эскиза до товара на прилавке был максимально быстрым. Коммуникация между художниками и производственниками налажена. Все понимают: в приоритете - покупатель и его предпочтения.

Сегодня предприятие живет в условиях рынка. Сначала было нелегко. Об этом мы рассказывали несколько лет назад. Тогда главной проблемой, которая осталась от предыдущих управленцев, были складские запасы. Сейчас ситуация поменялась.

Работа под клиента - теперь как девиз

Одна из самых востребованных опций - лазерная гравировка на заказ. Ее проводят в четыре смены. В качестве убедились и мы. Ну а то, что помогло заводу открыть совершенно новые рынки - автоматизированный цех по выпуску стекловаты. Практически безотходное производство, на выходе получают качественный утеплитель. И это ценят за рубежом.

Но главная гордость завода - тот самый знаменитый хрусталь. Здесь говорят, что мода на него постепенно возвращается. Ручной труд - как конкурентное преимущество.

И это одна из причин, почему бренд в постоянном туристическом списке сувениров из Беларуси. Но в эпоху закрытых границ изделия сами едут к покупателю за рубеж, открывая новые торговые маршруты.

Теперь стоит задача укрепиться на рынке внутреннем. И донести до своих все преимущества нашей продукции перед импортной. В том числе для этого на "Немане" развивают промышленный туризм. Своими глазами увидеть весь процесс производства может каждый.

Но, конечно, не "Неманом" единым.

Новый стекольный холдинг - это еще 4 завода

У каждого свои сложности, свои конкурентные преимущества и своя специализация. С этим сейчас знакомится и генеральный директор. В должности всего полтора месяца. Но, учитывая большой стаж работы в отрасли, стратегия развития уже есть.