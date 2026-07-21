Стоимость нефти Brent увеличилась до 90 долларов за баррель

Биржевая цена нефти Brent увеличилась до 90 долларов за баррель. Рост цен является прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке.

Растет стоимость бензина и в Соединенных Штатах: накануне средняя по стране цена галлона перевалила за 4 доллара. Это обещает серьезные проблемы правительству, поскольку дорогой бензин ощутимо бьет по карманам граждан. И возможности маневра у властей практически исчерпаны: сообщается, что запасы нефти в стратегических запасах страны находятся на невероятно низком уровне - их хватит лишь на 45 дней.

Причина в том, что власти извлекали нефть из государственных запасов не только для поддержания в стране низких цен, но и для продажи за рубеж.

Проблема ограниченности запасов остра и для Европы.