Стоит ли белорусам бояться дефицита продовольствия?

Подсолнечное масло - культура, которая еще только пробует у нас произрастать, заместить ее в больших объемах мы не сможем. Это та позиция, которая будет поступать к нам в страну. У нас хорошие отношения с регионами, откуда это масло поступает, поэтому я глубоко убежден, что этот продукт у нас был, есть и будет.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Успеть до полуночи" отметил, что неоднократно говорил в СМИ, что касается мясо-молочной продукции, то уровень производства в стране в несколько раз превышает уровень потребления.Игорь Брыло назвал дефицитные позиции: это фрукты, ягоды. Но и их производство планируется наращивать."Какой голод может грозить Республике Беларусь, когда уровень самообеспечения очень высокий? Что касается сахара, то поставлена задача получить в этом году 5 млн тонн сахарной свеклы. Мы увеличили объемы посева сахарной свеклы в стране и надеемся получить такой урожай, который обеспечит и внутреннее потребление, и даст возможность реализовать сахар на внешние рынки", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.