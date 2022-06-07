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Стоит ли белорусам бояться дефицита продовольствия?

Стоит ли белорусам бояться дефицита продовольствия?
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в проекте "Успеть до полуночи"отметил, что неоднократно говорил в СМИ, что касается мясо-молочной продукции, то уровень производства в стране в несколько раз превышает уровень потребления.

"Молока мы потребляем менее 3 млн тонн, а экспортируем свыше 4 млн тонн. Более 35 % от производимого мяса также идет на экспорт. В этих сферах у нас достаточно серьезный запас. В производстве овощных культур мы также меньше потребляем, чем производим. Плюс мы планируем увеличение производства овощных культур", - отметил министр.

Игорь Брыло назвал дефицитные позиции: это фрукты, ягоды. Но и их производство планируется наращивать.

"Какой голод может грозить Республике Беларусь, когда уровень самообеспечения очень высокий? Что касается сахара, то поставлена задача получить в этом году 5 млн тонн сахарной свеклы. Мы увеличили объемы посева сахарной свеклы в стране и надеемся получить такой урожай, который обеспечит и внутреннее потребление, и даст возможность реализовать сахар на внешние рынки", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Подсолнечное масло - культура, которая еще только пробует у нас произрастать, заместить ее в больших объемах мы не сможем. Это та позиция, которая будет поступать к нам в страну. У нас хорошие отношения с регионами, откуда это масло поступает, поэтому я глубоко убежден, что этот продукт у нас был, есть и будет.

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