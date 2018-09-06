Столичная мэрия подводит экономические итоги

За семь месяцев экспорт товаров и услуг увеличился почти на 30 %. Основные рынки сбыта - Россия, Украина и Латвия. Спросом пользуются компьютерные и транспортные услуги. IT-сфера сейчас развивается большими темпами. А удобное геополитическое положение Минска позволяет наращивать транспортные услуги через транзит.

За этот год в Минске построили 340 тысяч квадратных метров жилья. В плане еще два дома. Они появятся на улицах Шишкина и Кулешова.